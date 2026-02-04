Un giovane su due si affida all’Intelligenza Artificiale per problemi personali di salute o psicologici
Molti giovani si rivolgono all’Intelligenza Artificiale per affrontare problemi di salute, psicologici o personali. Un fenomeno in crescita che preoccupa esperti e genitori, perché spesso questa soluzione sembra più accessibile e immediata rispetto a quella tradizionale. Il web, infatti, viene visto come un ambiente molto rischioso, soprattutto tra i più giovani, che preferiscono cercare aiuto online piuttosto che affidarsi a un medico o uno psicologo.
Il web è percepito come l'ambiente più pericoloso, soprattutto dai più giovani. È quanto emerge dall'edizione 2026 dell' Osservatorio indifesa di Terre des Hommes, realizzato con la community di Scomodo e presentato in occasione della Giornata contro bullismo e cyberbullismo e del Safer Internet Day. L'indagine ha coinvolto oltre 2.000 ragazzi e ragazze italiani under 26, offrendo uno spaccato aggiornato su violenza, sicurezza digitale e nuove abitudini online. Sicurezza digitale: restrizioni sui social e nuove normative. Il tema della sicurezza digitale è oggi una priorità globale.
