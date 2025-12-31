Il Soroptimist International d'Italia ha consegnato alla Questura di Pistoia un kit portatile destinato alla raccolta delle testimonianze delle vittime vulnerabili, nel quadro delle iniziative di contrasto alla violenza di genere. La donazione, avvenuta il 31 dicembre 2025, mira a rafforzare gli strumenti a disposizione delle forze dell’ordine per affrontare con maggiore efficacia questa problematica.

Pistoia, 31 dicembre 2025 – Il Soroptimist International d'Italia ha donato alla Questura di Pistoia un kit portatile per la raccolta delle testimonianze delle vittime vulnerabili. Una donazione nell'ambito della collaborazione formalizzata attraverso il Protocollo d'Intesa con il Dipartimento di Pubblica Sicurezza. La cerimonia di consegna del kit si è svolta nella sala Bertoneri della Questura di Pistoia, alla presenza del presidente pro tempore, la dottoressa Roberta Betolla, del Soroptimist Club Pistoia-Montecatini Terme e del portavoce della Questura. Il kit è stato progettato per consentire la raccolta delle testimonianze anche in contesti diversi da quelli istituzionali, quando risulterà preferibile o necessario, come l'abitazione, le strutture sanitarie o altri ambienti idonei a garantire condizioni di maggiore tutela e supporto alla persona offesa. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Pistoia, donato un kit portatile alla Questura per il contrasto alla violenza di genere

