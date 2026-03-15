Durante un episodio del podcast “Non lo faccio x moda”, si sono verificati momenti di tensione tra Giulia Salemi e Alba Parietti. La discussione ha portato a uno scontro diretto, con parole forti pronunciate da entrambe le parti. Le immagini dell’evento sono subito diventate virali sui social media, attirando l’attenzione del pubblico.

Scontro a sorpresa tra Giulia Salemi e Alba Parietti. Momenti di tensione nel podcast della prima – Non lo faccio x moda – e immagini che sono già diventate virali sui social. L’ex gieffina ha deciso di intervistare la nota opinionista nella prima puntata della nuova stagione del suo programma ma pare che qualcosa sia andata sorta durante lo scambio di battute tra le due. Perché Giulia Salemi e Alba Parietti hanno litigato. Nel filmato, condiviso come anticipazione della nuova puntata di Non lo faccio x moda, Giulia Salemi sta rivolgendo una domanda alla sua ospite quando Alba Parietti la interrompe improvvisamente. L’attrice e opinionista appare visibilmente irritata e pronuncia alcune frasi che suonano come un rimprovero diretto alla conduttrice. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Lite tra Giulia Salemi e Alba Parietti: “Impara l’educazione”

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Scontro tra Giulia Salemi e Alba Parietti durante la registrazione della puntata del podcast Il video: https://fanpa.ge/yO4Mt facebook

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