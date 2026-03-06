Sagre sulla qualità nessuna verifica | Prodotti locali? Non c’è certezza Regione e Comuni nel mirino

In alcune sagre italiane non vengono effettuati controlli sulla provenienza e sulla qualità dei prodotti offerti. Regione e Comuni non dispongono di dati certi riguardo alle verifiche svolte o alle violazioni registrate durante questi eventi. La mancanza di certificazioni e di informazioni chiare solleva dubbi sulla sicurezza e sull’autenticità dei prodotti serviti ai partecipanti.

Sagre, nessuna certifica la loro qualità. Mancano i dati sull’origine dei prodotti somministrati e quelli delle verifiche e delle violazioni da parte dei Comuni. Le tanto agognate Sagre eccellenti di cui si era parlato anni fa, sono rimaste solo una buona intenzione. A certificarlo il Comitato di controllo della Regione. Ieri, infatti, l’Assemblea legislativa ha preso atto della relazione del Comitato in merito all’attuazione della "Disciplina delle sagre, delle feste popolari e dell’esercizio dell’attività temporanea di somministrazione di alimenti e bevande" (legge regionale n. 22015 - periodo marzo 20242025). Il report è stato illustrato... 🔗 Leggi su Lanazione.it

