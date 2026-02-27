Sagra del cinghiale e del tortello

Nel borgo di Scarperia, nel cuore del Mugello, si tiene la tradizionale Sagra del Cinghiale e del Tortello. L'evento richiama visitatori e appassionati di cucina locale, offrendo piatti tipici preparati con prodotti della zona. La manifestazione si svolge ogni anno, attirando numerosi partecipanti e rappresentando un punto di riferimento per la gastronomia del territorio.

Nel cuore del Mugello, il borgo di Scarperia rinnova l'appuntamento con le eccellenze gastronomiche locali attraverso la Sagra del Cinghiale e del Tortello. L'evento si svolge presso i locali del Circolo MCL e si articola su due fine settimana consecutivi, animando le giornate di sabato 7 e