Sagra del Locio

La Casa del Popolo di Palaie, frazione di Pelago, organizza ogni anno la Sagra del Locio, un evento che richiama molte persone della zona. Durante la manifestazione vengono proposti piatti tradizionali toscani, preparati con ingredienti locali. L’appuntamento si svolge all’interno della struttura e ha una durata di diversi giorni, attirando appassionati e curiosi provenienti dai dintorni.

La Casa del Popolo di Palaie, frazione del comune di Pelago, ospita un tradizionale appuntamento gastronomico dedicato ai sapori tipici del territorio toscano. La si svolge durante due fine settimana consecutivi, precisamente sabato 21, domenica 22, sabato 28 e domenica 29 marzo, proponendo un menù che celebra la cucina povera ma ricca di storia di questa zona alle porte di Pontassieve. L'offerta culinaria si concentra sulle specialità a base di anatra e oca, quest'ultima comunemente chiamata "locio" nel dialetto locale. Tra i piatti principali spiccano i tortelli all’anatra, il locio in umido e una selezione di carni alla griglia, preparati secondo le ricette della tradizione locale. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it Articoli correlati “Sagra bagnata, sagra sfortunata”: si chiude l’edizione più piovosa degli ultimi anniSold out al Palacongressi per i due spettacoli che hanno sostituito la sfilata dei gruppi e la cerimonia di consegna del Tempio d’Oro nella Valle dei... Leggi anche: Maniace, la Sagra della Ricotta e della Provola ottiene il riconoscimento di “Sagra di Qualità” Lucio Corsi alla Festa del Cinema di Roma 2025 Altri aggiornamenti su Sagra del Locio Temi più discussi: UNPLI premia le eccellenze dei territori in Senato, lunedì 16 marzo verranno assegnati 44 nuovi riconoscimenti per il marchio Sagra di Qualità e 21 nuovi premi per il marchio Evento di Qualità e 3 menzioni speciali – Unpli Nazionale – Unione Nazionale Pr; Giù le mani da sagre e volontari. Se le nuove norme mettono a rischio le feste di paese; Polenta, torna la regina delle sagre. La Pro Loco apparecchia per 7mila; Addio a Licinio Valenti, colonna della Pro Loco: inventò la sagra del blisgòn. Sagra del Carciofo i Ladispoli, pubblicata la graduatoria definitiva: oltre 300 le domande per parteciparepubblicata la graduatoria definitiva per la partecipazione alla Sagra del Carciofo di Ladispoli, appuntamento atteso del territorio ... lagone.it La Sagra del Carciofo di Uri conquista Montecitorio: eletta Eccellenza ItalianaUn riconoscimento che premia oltre trent’anni di impegno, passione e visione. La Pro Loco di Uri – che questo fine settimana festeggerà la 34° edizione della ... algheroeco.com