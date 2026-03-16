Sabatini commenta il momento della Juventus e afferma che, se la squadra non entrerà in Champions League a causa di due punti, la responsabilità è di un solo giocatore. Inoltre, suggerisce che Yildiz sia più adatto a giocare come esterno. La sua analisi si concentra sulla performance attuale e sulle scelte tattiche della squadra.

Sabatini analizza il momento della Juve e si scaglia duramente contro un giocatore bianconero. Ecco cosa ha detto il giornalista. Le dinamiche interne alla Continassa e le scelte tattiche di Spalletti continuano a far discutere i principali opinionisti sportivi. Durante il suo consueto intervento ai microfoni di «Radio Sportiva», il giornalista Sandro Sabatini ha espresso la sua opinione sulla gestione del reparto offensivo bianconero, soffermandosi in particolare sulla vittoria ottenuta contro l’Udinese e sulla collocazione dei singoli talenti in campo. Secondo l’analisi di Sabatini, l’esperimento di vedere certi giocatori fuori ruolo non sembra convincerlo pienamente, nonostante i risultati positivi. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Sabatini non ha dubbi: «Se la Juve non andrà in Champions per due punti, la colpa è di uno solo. Yildiz meglio esterno»

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