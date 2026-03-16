Aryna Sabalenka ha vinto il suo primo titolo su cemento a Indian Wells, dopo aver battuto Elena Rybakina in finale. La partita si è conclusa domenica 15 marzo 2026, segnando una vittoria importante per la tennista bielorussa, che aveva già perso due finali in passato. La conquista rappresenta un traguardo significativo nella sua carriera sul circuito WTA.

Sul cemento di Indian Wells, Aryna Sabalenka ha finalmente spezzato un tabù personale e di carriera. Domenica 15 marzo 2026, dopo due finali perse in passato, la bielorussa ha conquistato il suo primo titolo su questo specifico terreno battendo Elena Rybakina. Il punteggio finale della sfida è stato 3-6, 6-3, 7-6, per una durata totale di due ore e trentaquattro minuti. La partita si è rivelata uno scontro serrato dove la bielorussa ha dimostrato una capacità di rimonta eccezionale dopo aver ceduto l’apertura. Nel terzo set, decisivo, la vittoria è arrivata al tiebreak, segnando la conquista del ventitreesimo titolo WTA nella sua carriera. Questa impresa rappresenta un punto di svolta fondamentale per la giocatrice, che ora può di aver vinto a Indian Wells. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Sabalenka: rimonta epica a Indian Wells, 23° titolo WTA

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