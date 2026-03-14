WTA Indian Wells 2026 sarà ancora Sabalenka-Rybakina la sfida per il titolo

Alle prossime WTA Indian Wells 2026, la finale vedrà ancora una volta protagoniste Sabalenka e Rybakina, che si sono affrontate recentemente a Melbourne. Le due giocatrici si contenderanno il titolo, ripetendo la sfida che avevano disputato in quell’occasione. La loro presenza in finale conferma il loro ruolo di principali protagoniste del torneo.

Saranno ancora loro, dopo la sfida di Melbourne, a giocarsi l’ultimo atto di uno dei tornei più prestigiosi dell’anno. Aryna Sabalenka e Elena Rybakina si ritrovano faccia a faccia nella finale del torneo WTA di Indian Wells dopo aver superato il penultimo ostacolo senza eccessivi patemi. Nella prima semifinale Aryna Sabalenka, testa di serie numero uno, liquida la ceca Linda Noskova, quattordicesima favorita del tabellone, 6-3 6-4 in un’ora e ventinove minuti. La bielorussa rompe l’equilibrio iniziale con il break del 3-1, scappa sul 5-1 quando toglie nuovamente il servizio alla rivale e, dopo aver perso due giochi di fila, firma il 6-3 alla prima possibilità. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - WTA Indian Wells 2026, sarà ancora Sabalenka-Rybakina la sfida per il titolo Articoli correlati Leggi anche: WTA Indian Wells 2026: colpo Svitolina su Swiatek, avanti Rybakina e Sabalenka verso le semifinali WTA Indian Wells 2026, Swiatek e Rybakina agli ottavi. Eliminata AndreevaSi sono delineati anche gli ottavi di finale nella parte bassa del tabellone del WTA 1000 di Indian Wells. Aggiornamenti e contenuti dedicati a Indian Wells Temi più discussi: WTA Indian Wells su SuperTennis: il percorso di Paolini; Indian Wells 2026: tutte le partite e i risultati in diretta · Tennis ATP e WTA; Semifinali femminili: il programma su Sky; WTA Indian Wells 2026, il tabellone femminile completo dopo l’ingresso delle qualificate: per Paolini occhio a Stakusic. WTA Indian Wells 2026: colpo Svitolina su Swiatek, avanti Rybakina e Sabalenka verso le semifinaliAllineato alle semifinali anche tutto il tabellone del WTA 1000 di Indian Wells. In un certo senso, si conferma una buona parte dei valori già visti agli ... oasport.it Masters/WTA 1000 Indian Wells 2026: programma, orari e ordine di gioco sabato 14 marzo. In campo SinnerIl programma, gli orari e l'ordine di gioco di sabato 14 marzo del Masters/Wta 1000 di Indian Wells 2026, con Sinner-Zverev ... spaziotennis.com Quella in California non è stata una trasferta fortunata per Luca Nardi L’azzurro è uscito al primo turno delle qualificazioni di Indian Wells contro Trevor Svajda e ha raccontato sui social di aver riportato la frattura dell’ulna - facebook.com facebook #Sinner- #Zverev, semifinale Masters 1000 Indian Wells: orario, quando si gioca e dove vederla in tv x.com