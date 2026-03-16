L'incontro tra Cirielli Fdi e l'ambasciatore russo diventa un caso Pd | Governo si riavvicina a Mosca?

Un incontro riservato tra il viceministro Cirielli e l'ambasciatore russo Paramonov ha suscitato polemiche, poiché si svolto settimane fa senza che il governo fosse informato. La vicenda è stata resa nota recentemente, generando interrogativi sulla trasparenza dell'evento. Il Partito Democratico ha chiesto chiarimenti, mettendo in discussione possibili implicazioni per le relazioni diplomatiche.

Esplode la polemica per l'incontro riservato che il viceministro Cirielli ha avuto con l'ambasciatore russo Paramonov, avvenuto settimane fa, a insaputa del governo, secondo le ricostruzioni. Il viceministro di Fdi smentisce: "Non devo giustificarmi, perché ovviamente non prendo queste iniziative da solo: ho agito a nome del governo". Le opposizioni chiedono un chiarimento al governo, sulle relazioni tra Russia e Italia. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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