La Benetton Treviso ottiene un pareggio deludente contro gli Scarlets al Monigo. La partita finisce 20-20, lasciando i tifosi con l’amaro in bocca. Gli uomini di coach Casellato non sono riusciti a vincere, nonostante una sfida intensa e ricca di emozioni. La squadra si ferma a un passo dalla vittoria, ma ora deve già pensare alla prossima sfida del campionato.

Il pareggio lascia l’amaro in bocca alla Benetton Treviso, che al Monigo non va oltre un 20-20 contro gli Scarlets al termine di una sfida dell’United Rugby Championship intensa, combattuta e ricca di ribaltamenti. I biancoverdi, a lungo padroni del ritmo e capaci di costruire un vantaggio importante tra fine primo tempo e avvio di ripresa, non riescono però a chiudere i conti nel momento decisivo, subendo il ritorno dei gallesi e sprecando nel finale l’occasione di un successo che sembrava alla portata. Avvio intenso al Monigo, con la Benetton che prova subito a imporre ritmo ma sono gli Scarlets a rendersi pericolosi per primi. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - United Rugby Championship: deludente pareggio per la Benetton Treviso con gli Scarlets

Questo fine settimana, a Monigo, la Benetton Treviso sfida i gallesi Scarlets nell’undicesimo turno dell’United Rugby Championship.

Ultimo impegno dei Leoni prima della pausa per il Sei Nazioni! #BenettonRugby Scarlets Round 11 BKT United Rugby Championship 30.01.2026 Stadio Monigo di Treviso 20:45 #BENvSCA Sky Sport Arena #WeAreLions #game - facebook.com facebook