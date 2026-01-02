Rubano il cellulare a una turista vicino piazza Venezia | due donne arrestate due complici in fuga

Due donne sono state arrestate dopo aver sottratto il cellulare a una turista vicino a piazza Venezia. L’episodio, avvenuto alla fermata dell’autobus nel centro storico, ha portato al recupero della refurtiva e al suo ritiro dalla vittima. Due complici sono riusciti a fuggire. L’intervento rapido delle forze dell’ordine ha permesso di intervenire tempestivamente e di garantire la sicurezza della turista.

Il furto alla fermata dell'autobus in pieno centro storico. Recuperata la refurtiva e restituita alla vittima. ROMA – Tentano di rubare il cellulare a una turista canadese alla fermata dell'autobus, a pochi passi da piazza Venezia, ma vengono sorprese dai carabinieri. Due donne sono state arrestate, mentre altri due complici sono riusciti a fuggire. Il fatto è avvenuto nella serata di ieri nei pressi di piazza Aracoeli, in pieno centro storico. Due coppie di borseggiatori sudamericani sono state notate mentre sottraevano il telefono alla turista che stava per salire a bordo di un autobus. Ad assistere alla scena sono stati due carabinieri in borghese del Nucleo operativo della Compagnia Roma Centro, che sono intervenuti immediatamente.

