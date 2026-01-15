Roma centro a 30 km h da oggi | multe fino a 847 euro e controlli della municipale ovunque

Da oggi, il centro storico di Roma è soggetto a un limite di velocità di 30 km/h, esteso all'intera ZTL. La misura, annunciata lo scorso anno, prevede controlli e sanzioni fino a 847 euro per chi supera il limite. La nuova regolamentazione mira a migliorare la sicurezza e la qualità della vita in zona, con controlli della municipale che interesseranno tutte le strade dell’area.

A partire dalla giornata di oggi, il centro storico di Roma si trasforma in una grande zona 30. Il provvedimento, annunciato ad agosto dello scorso anno, è diventato operativo e impone il limite di velocità a 30 chilometri orari in tutta l'area della ZTL del centro storico, comprese le strade di scorrimento che prima non avevano questa restrizione. Prima di questa decisione, basata su uno studio effettuato da Roma Servizi per la Mobilità, solo il 49% delle strade che ricadono dentro la ZTL centro storico aveva limiti a 30 all'ora. Ora la situazione cambia radicalmente: tutte le arterie della zona, senza eccezioni, sono soggette al nuovo limite.

