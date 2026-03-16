Roma tamponamento tra due tram in via Prenestina | 10 feriti

Da cdn.ilfaroonline.it 16 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Questa mattina a Roma, in via Prenestina, due tram sono entrati in collisione poco prima delle otto, all’altezza di via Erasmo Gattamelata. L’incidente ha provocato il ferimento di dieci persone, che sono state successivamente portate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Roma, 16 marzo 2026 – Dieci persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale in seguito a un tamponamento tra due tram avvenuto questa mattina, poco prima delle 8, in via Prenestina, all’altezza di via Erasmo Gattamelata, a Roma. Secondo le primissime informazioni, nessuno dei feriti sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute le pattuglie del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno eseguito i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. A fornire un aggiornamento anche Atac, che ha spiegato come il servizio tranviario lungo via Prenestina sia tornato regolare intorno alle 9. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it

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