Roma tamponamento tra due tram in via Prenestina | 10 feriti

Questa mattina a Roma, in via Prenestina, due tram sono entrati in collisione poco prima delle otto, all’altezza di via Erasmo Gattamelata. L’incidente ha provocato il ferimento di dieci persone, che sono state successivamente portate in ospedale. Sul posto sono intervenuti i mezzi di soccorso e le forze dell’ordine per gestire la situazione e ricostruire la dinamica dell’accaduto.

Roma, 16 marzo 2026 – Dieci persone sono rimaste ferite e trasportate in ospedale in seguito a un tamponamento tra due tram avvenuto questa mattina, poco prima delle 8, in via Prenestina, all’altezza di via Erasmo Gattamelata, a Roma. Secondo le primissime informazioni, nessuno dei feriti sarebbe in gravi condizioni. Sul posto sono intervenute le pattuglie del V Gruppo Prenestino della Polizia Locale di Roma Capitale, che hanno eseguito i rilievi e avviato gli accertamenti per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente. A fornire un aggiornamento anche Atac, che ha spiegato come il servizio tranviario lungo via Prenestina sia tornato regolare intorno alle 9. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Articoli correlati Leggi anche: Tamponamento tra due tram a Roma, paura sulla Prenestina: feriti alcuni passeggeri, 10 portati in ospedale Roma, tamponamento tra due tram in via Prenestina: feriti alcuni passeggeri(Adnkronos) – Un tamponamento tra due tram è avvenuto stamattina, poco prima delle ore 8, in via Prenestina, all'altezza di via Erasmo Gattamelata a... Tamponamento tra due tram a Roma, paura sulla Prenestina: feriti passeggeri, 10 portati in ospedale Contenuti e approfondimenti su Roma tamponamento tra due tram in via... Temi più discussi: Roma, tamponamento tra due tram in via Prenestina: feriti alcuni passeggeri; Roma, tamponamento tra due tram in via Prenestina: feriti alcuni passeggeri; Incidente stradale con scontro frontale tra due auto: uno dei due conducenti fugge e viene fermato dai carabinieri poco dopo; Incidente in via Notarbartolo, scontro all'incrocio tra un'ambulanza e un'auto. Roma, tamponamento tra due tram: feriti dieci passeggeriTamponamento tra due tram a Roma. Pattuglie del V Gruppo Prenestino della polizia locale ... msn.com Tamponamento tra due tram a Roma, dieci feriti su via PrenestinaIncidente questa mattina all'altezza di via Erasmo Gattamelata. Nessuno dei feriti sarebbe in gravi condizioni. ilfattoquotidiano.it Purtroppo a differenza di altre città europee (proprio quelle che hanno azzerato la mortalità stradale) non si possono montare autovelox fissi per colpa delle scelte di politici criminali e assassini, tuttavia la Polizia Locale di Roma Capitale ovvierà facendo quel - facebook.com facebook Roma, tamponamento tra due tram: passeggeri feriti #tram x.com