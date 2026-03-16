Roma tamponamento tra due tram in via Prenestina | feriti alcuni passeggeri

Stamattina a Roma, poco prima delle 8, due tram si sono scontrati in via Prenestina, all’altezza di via Erasmo Gattamelata. L’incidente ha coinvolto alcuni passeggeri, che sono rimasti feriti. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e prestare assistenza. Nessuna altra informazione disponibile al momento.

(Adnkronos) – Un tamponamento tra due tram è avvenuto stamattina, poco prima delle ore 8, in via Prenestina, all'altezza di via Erasmo Gattamelata a Roma. Sul posto sono intervenute le pattuglie del V Gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale. Alcuni passeggeri sono rimasti feriti, sembrerebbe non in modo grave. Gi agenti, fa sapere la. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. Stupro su campionessa scherma a Chianciano, pm: “Indagini partite subito”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Articoli correlati Leggi anche: Roma, tamponamento tra due tram: feriti alcuni passeggeri Tamponamento fra due tram in via Prenestina: servizio interrotto, ci sono feritiIncidente fra due tram nella mattina di oggi, lunedì 16 marzo 2026, a Roma, lungo via Prenestina. Una selezione di notizie su Roma tamponamento tra due tram in via... Temi più discussi: Roma, tamponamento tra due tram in via Prenestina: feriti alcuni passeggeri; Incidente stradale con scontro frontale tra due auto: uno dei due conducenti fugge e viene fermato dai carabinieri poco dopo; Incidente in via Notarbartolo, scontro all'incrocio tra un'ambulanza e un'auto; Schianto frontale tra due auto, morto un uomo di 38 anni [FOTO]. Roma, tamponamento tra due tram: alcuni passeggeri feritiUn tamponamento tra due tram è avvenuto stamattina, poco prima delle ore 8, in via Prenestina, all'altezza di via Erasmo Gattamelata a Roma. Sul posto sono intervenute le pattuglie del V Gruppo Prenes ... rainews.it Roma, tamponamento tra due tram: feriti alcuni passeggeriTamponamento tra due tram a Roma. Pattuglie del V Gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale sono intervenute in via Prenestina, altezza via ... lapresse.it Bollette gas e luce: aumenti da 9,3 miliardi di euro. A Roma, Milano e Napoli i rincari più consistenti - facebook.com facebook Roma, tamponamento tra due tram: passeggeri feriti #tram x.com