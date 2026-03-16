Tamponamento tra due tram a Roma paura sulla Prenestina | feriti alcuni passeggeri 10 portati in ospedale

A Roma, stamattina poco prima delle 8, due tram si sono scontrati in via Prenestina, vicino a via Erasmo Gattamelata. L’incidente ha causato il ferimento di alcuni passeggeri, e dieci di loro sono stati trasportati in ospedale. Sul posto sono intervenuti i soccorritori e le forze dell’ordine per gestire la situazione e assistere le persone coinvolte.

Attimi di paura a Roma. Un tamponamento tra due tram è avvenuto stamattina, poco prima delle ore 8, in via Prenestina, all'altezza di via Erasmo Gattamelata. Sul posto sono intervenute le pattuglie del V Gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale. I feriti Alcuni passeggeri sono rimasti feriti, sembrerebbe non in modo grave. Dieci di loro sono stati portati in ospedale. Gi agenti, fa sapere la stessa polizia locale, hanno messo in sicurezza l'area, con la chiusura temporanea della sede tranviaria, aiutando nelle operazioni di soccorso di alcuni passeggeri rimasti feriti, al momento sembrerebbe non in modo grave. Per i feriti è stato richiesto l’intervento del personale sanitario. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Tamponamento tra due tram a Roma, paura sulla Prenestina: feriti alcuni passeggeri, 10 portati in ospedale Articoli correlati Roma, tamponamento tra due tram in via Prenestina: feriti alcuni passeggeri(Adnkronos) – Un tamponamento tra due tram è avvenuto stamattina, poco prima delle ore 8, in via Prenestina, all'altezza di via Erasmo Gattamelata a... Leggi anche: Roma, tamponamento tra due tram: feriti alcuni passeggeri Tutto quello che riguarda Tamponamento tra due tram a Roma paura... Temi più discussi: Roma, tamponamento tra due tram in via Prenestina: feriti alcuni passeggeri; Tram deragliato, la chiamata al collega 15 minuti prima dello schianto; Maxi incidente d'auto a Caravaggio nella Bergamasca: 2 morti e 8 feriti, coinvolti anche due bambini; Tram deraglia vicino alla Centrale per un bullone sui binari: il mezzo era vuoto, andava al deposito. Roma, tamponamento tra due tram in via Prenestina: feriti alcuni passeggeriUn tamponamento tra due tram è avvenuto stamattina, poco prima delle ore 8, in via Prenestina, all'altezza di via Erasmo Gattamelata a Roma. adnkronos.com Roma, tamponamento tra due tram: feriti alcuni passeggeriTamponamento tra due tram a Roma. Pattuglie del V Gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale sono intervenute in via Prenestina, altezza via ... lapresse.it Roma, tamponamento tra due tram: passeggeri feriti #tram x.com Tamponamento tra due tram a Roma, paura sulla Prenestina: feriti alcuni passeggeri - facebook.com facebook