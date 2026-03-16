Roma tamponamento tra due tram | feriti alcuni passeggeri

A Roma, poco prima delle 8, due tram si sono scontrati in via Prenestina, all'altezza di via Erasmo Gattamelata. Sul posto sono intervenute le pattuglie del V Gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale per gestire la situazione. Alcuni passeggeri sono rimasti feriti nell’incidente e sono stati assistiti dai soccorsi presenti sul luogo.

Tamponamento tra due tram a Roma. Pattuglie del V Gruppo Prenestino della polizia locale di Roma Capitale sono intervenute in via Prenestina, altezza via Erasmo Gattamelata, in seguito al tamponamento tra i due mezzi, avvenuto poco prima delle 8 di oggi. Gli agenti hanno immediatamente messo in sicurezza l’area, con chiusura temporanea della sede tranviaria, dando ausilio alle operazioni di soccorso per alcuni passeggeri rimasti feriti, al momento sembrerebbe non in modo grave, per i quali è stato richiesto l’intervento del personale sanitario. Tuttora in corso gli accertamenti da parte dei caschi bianchi per ricostruire la dinamica dei fatti. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, tamponamento tra due tram: feriti alcuni passeggeri Articoli correlati Tram deraglia a Milano e finisce contro un palazzo: feriti alcuni passeggeriUn tram della linea 9 è deragliato in via Vittorio Veneto a Milano (zona Porta Genova) intorno alle 16 di venerdì 27 febbraio. Milano, tram deraglia e investe alcuni passanti: due morti e 38 feritiUn tram della linea 9 che da Porta Genova arriva fino a Stazione Centrale, è deragliato a Milano intorno alle ore 16 di venerdì in viale Vittorio... Una selezione di notizie su Roma tamponamento tra due tram feriti... Temi più discussi: Incidente stradale con scontro frontale tra due auto: uno dei due conducenti fugge e viene fermato dai carabinieri poco dopo; Incidente in via Notarbartolo, scontro all'incrocio tra un'ambulanza e un'auto; Schianto frontale tra due auto, morto un uomo di 38 anni [FOTO]; Tamponamento tra due autocisterne, caos in A4: autostrada riaperta. Un ferito. Chiusure e code dopo due incidenti sulla A1FIRENZE / INCISA: Prima lo scontro a tre all'altezza di un un cantiere, poi un tamponamento fra mezzi pesanti. Traffico bloccato e incolonnamenti, ecco i punti critici ... toscanamedianews.it Tamponamento tra due treni della linea B. Terrore alla fermata Eur Palasport: 21 feritiScontro nella linea B della metropolitana di Roma. Il convoglio in entrata ha tamponato quello che stava ripartendo con segnale di via libera. Tra le cause possibili o l’errore del macchinista o un ... affaritaliani.it Giro di pedopornografia e abusi su minori tra Roma e Treviso. Arrestata una coppia: coinvolti anche minori della famiglia, tra i quali la figlia della donna e i due nipotini. Simona Decina #GR1 - facebook.com facebook Milano e Roma. Iraniani in piazza : la soluzione non è la guerra portata dall’esterno, né la conciliazione col regime degli Ayatollah, ma il cambiamento portato dal popolo iraniano e dalla resistenza organizzata @Corriere x.com