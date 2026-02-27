Tram deraglia a Milano e finisce contro un palazzo | feriti alcuni passeggeri

Un tram della linea 9 si è schiantato contro un palazzo in via Vittorio Veneto a Milano nel primo pomeriggio di venerdì 27 febbraio. L’incidente è avvenuto intorno alle 16, causando ferite a diversi passeggeri. La vettura si è completamente deragliata e ha terminato la corsa contro un edificio, creando disagi alla circolazione nella zona di Porta Genova. Sul posto sono intervenuti i soccorritori.

