Milano tram deraglia e investe alcuni passanti | due morti e 38 feriti

A Milano un tram è deragliato investendo alcuni passanti, causando due morti e 38 feriti. Tra le vittime c’è un uomo di 60 anni proveniente da Rozzano. Le autorità stanno valutando l’apertura di un fascicolo per omicidio. La strada è stata chiusa e i soccorsi sono intervenuti sul luogo dell’incidente. Le forze dell’ordine stanno indagando sulle cause del deragliamento.

Un tram della linea 9 che da Porta Genova arriva fino a Stazione Centrale, è deragliato a Milano intorno alle ore 16 di venerdì in viale Vittorio Veneto, mentre procedeva da piazza Repubblica verso Porta Venezia. Il bilancio purtroppo è salito negli ultimi minuti e parla di due uomini morti e 38 feriti. Una delle vittime è un uomo italiano di 60 anni residente a Rozzano, in provincia di Milano. Ancora da stabilire le cause dell'incidente., Il mezzo è un veicolo entrato in servizio da poche settimane. La maggior parte dei feriti dovrebbero essere i passeggeri a bordo del mezzo uscito dai binari e finito contro un negozio. Al momento del deragliamento, il tram era infatti pieno di persone che, per l'impatto, sono cadute per terra. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

