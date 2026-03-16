Roma tamponamento fra due tram | 10 feriti lievi

Questa mattina a Roma, su via Prenestina, due tram sono entrati in collisione, causando il ferimento di dieci persone. Tutti i feriti sono stati portati in ospedale per accertamenti e nessuno si trova in condizioni gravi. Sul posto sono intervenuti i soccorsi e le forze dell'ordine per gestire la situazione e avviare le verifiche.

Questa mattina a Roma, su via Prenestina, si è verificato un tamponamento tra due tram. Dieci persone sono rimaste ferite e sono state trasportate in ospedale per accertamenti, nessuno sarebbe in gravi condizioni A Roma, su viaPrenestina, questa mattina, poco prima delle 8, si è verificato untamponamento tra due tramdelle linee 5 e 19. Dieci le persone rimaste ferite e trasportate in ospedale per accertamenti: secondo le prime informazioninessuna sarebbe in gravi condizioni. L’incidente è avvenuto all’altezza divia Erasmo Gattamelata, nel quartiere Prenestino. Per cause ancora da chiarire, due convogli della rete tranviaria si sono tamponati mentre percorrevano la linea. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Roma, tamponamento fra due tram: 10 feriti lievi Articoli correlati Leggi anche: Tamponamento fra due tram a Roma, 10 feriti lievi Tamponamento fra due tram a Roma: una decina di feriti lieviAttimi di paura in via Prenestina, a Roma, dove poco prima delle 8 si è verificato un tamponamento tra due tram. News - Roma, scontro tra due tram sulla Prenestina, 10 feriti. Cosa ci dice davvero… 16/3/2026 Contenuti utili per approfondire Roma tamponamento fra due tram 10... Temi più discussi: Roma, tamponamento tra due tram in via Prenestina: feriti alcuni passeggeri; Incidente in via Notarbartolo, scontro all'incrocio tra un'ambulanza e un'auto; Roma, tamponamento tra due tram in via Prenestina: feriti alcuni passeggeri; Incidente stradale con scontro frontale tra due auto: uno dei due conducenti fugge e viene fermato dai carabinieri poco dopo. Tamponamento tra due tram in via Prenestina: passeggeri feriti e soccorsi attivatiTamponamento tra tram sulla Prenestina a Roma: interventi rapidi della polizia e soccorso dei passeggeri feriti. Ecco gli ultimi aggiornamenti. notizie.it Roma, tamponamento tra due tram: feriti dieci passeggeriTamponamento tra due tram a Roma. Pattuglie del V Gruppo Prenestino della polizia locale ... msn.com L'acqua di Roma non viene dal Tevere. Non è mai venuta — almeno non da quando hai memoria tu. A circa 90 chilometri dalla capitale, nella provincia di Rieti, in località Piana di San Vittorino alle pendici del Monte Nuria, zampillano le sorgenti del Peschiera - facebook.com facebook Roma, tamponamento tra due tram: passeggeri feriti #tram x.com