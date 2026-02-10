Giorno del ricordo delle foibe la tragedia dell’esodo giuliano-dalmata e l’ignominia del Trattato di Osimo cronache di una pulizia etnica
Il ricordo delle foibe si accende ancora oggi, a 83 anni di distanza. Dal confine nord-orientale arrivano storie di una vera e propria pulizia etnica contro la popolazione italiana. Le cronache raccontano di esodi forzati e violenze, legate anche al Trattato di Osimo. Una pagina oscura della nostra storia che non si può dimenticare.
Dal confine nord-orientale, cronache di una pulizia etnica a danno della popolazione italiana. 83 anni dopo Il termine “foiba” deriva dal latino fovea, cioè fossa. Definisce una depressione naturale, una dolina o un inghiottitoio, formazione di roccia calcarea plasmata da fenomeni di erosione. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it
Giorno del ricordo, la tragedia dell’esodo giuliano-dalmata e l’ignominia del Trattato di Osimo, cronache di una pulizia etnica
Dal confine nord-orientale arrivano ancora storie di violenze e spostamenti forzati.
Giorno del Ricordo, Milano commemora le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano-dalmata
Il Giorno del Ricordo in memoria delle vittime delle foibe, alla Camera la celebrazione con Mattarella e MeloniLa premier: 'L'Italia non permetterà mai più che questa storia sia negata'. Fontana: 'Un dramma che non può più essere taciuto' (ANSA) ... ansa.it
Il giorno del ricordo celebrato dalle istituzioni e dalla politica italianaOggi si sono chiuse le celebrazioni del giorno del ricordo. Cerimonia solenne a Montecitorio, il presidente della Camera: vicenda che rappresenta un costante monito contro l'odio tra i popoli ... msn.com
+++ BASOVIZZA, CELEBRAZIONI DEL GIORNO DEL RICORDO +++ - facebook.com facebook
Giorno del Ricordo. L’ingresso alla Camera del presidente della Repubblica Sergio Mattarella. #10febbraio per non dimenticare le vittime delle foibe e dell’esodo giuliano dalmata istriano x.com
