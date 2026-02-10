Giorno del ricordo la tragedia dell’esodo giuliano-dalmata e l’ignominia del Trattato di Osimo cronache di una pulizia etnica

Dal confine nord-orientale arrivano ancora storie di violenze e spostamenti forzati. Sono passati 83 anni da quei giorni in cui molte famiglie italiane furono costrette a lasciare le loro case, vittime di una vera e propria pulizia etnica. La tragedia dell’esodo giuliano-dalmata e l’ignominia del Trattato di Osimo restano vividi nelle cronache di oggi. Un ricordo che riaffiora anche attraverso storie di persone che hanno vissuto in prima persona quegli eventi e che ora cercano di mantenere viva la memoria.

Dal confine nord-orientale, cronache di una pulizia etnica a danno della popolazione italiana. 83 anni dopo Il termine "foiba" deriva dal latino fovea, cioè fossa. Definisce una depressione naturale, una dolina o un inghiottitoio, formazione di roccia calcarea plasmata da fenomeni di erosione.

