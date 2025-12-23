La Roma consegna il progetto definitivo dello stadio | Curva Sud unica in Europa

La Roma ha consegnato il progetto definitivo dello stadio a Pietralata, con la caratteristica di una Curva Sud unica in Europa. Questo rappresenta un passaggio importante nel percorso di realizzazione del nuovo impianto, dopo mesi di attese e rinvii. La consegna del progetto segna un passo concreto verso la fase successiva di sviluppo e realizzazione dell’opera, confermando l’impegno della società nel procedere con il progetto in modo trasparente e puntuale.

Arriva a compimento un passaggio fondamentale, atteso da mesi e segnato da rinvii, nel percorso verso il nuovo stadio della Roma a Pietralata. Sotto l'albero di Natale i tifosi giallorossi trovano un passo avanti decisivo verso la nuova casa del club: l'AS Roma ha infatti consegnato oggi il progetto di fattibilità tecnico-economica (PFTE) del nuovo impianto, un atto che avvicina concretamente la realizzazione di quella che il club definisce una delle infrastrutture sportive più ambiziose e moderne d'Europa. Il altre parole, il progetto definitivo. La documentazione depositata oggi precede la fase esecutiva e rappresenta la sintesi di un lavoro approfondito svolto con rigore tecnico, attenzione alla sostenibilità e con una visione orientata al futuro.

