Roma-Bologna stop ai tifosi giallorossi | cosa prevede l' ordinanza per l' Europa League

Per la partita di Europa League tra Roma e Bologna, i tifosi giallorossi sono stati vietati di seguire la squadra in trasferta. L’ordinanza stabilisce restrizioni specifiche per la presenza dei supporter durante l’incontro, influenzando così la possibilità di assistere alla gara in trasferta. La decisione riguarda esclusivamente la partita in questione e si applica alle norme di sicurezza previste per l’evento.

Una decisione netta sulle norme di sicurezza legate al tifo influenza direttamente il percorso della Roma in Europa: la trasferta per la sfida contro il Bologna resta vietata ai tifosi residenti nel territorio della capitale e nella sua provincia. L’incontro di andata degli ottavi di finale di Europa League, previsto per il 12 marzo 2026 al Renato Dall’Ara, si svolgerà senza la partecipazione dei sostenitori romanisti in visita. La situazione evidenzia l’importanza di un contesto regolatorio rigido e di conseguenza impone una riorganizzazione dell’evento sul piano logistico, sportivo ed economico. Le autorità competenti hanno fissato una linea senza eccezioni: i tifosi della Roma residenti a Roma e nella sua provincia non potranno assistere all’evento in trasferta. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

