Roccella Summer Festival | protagonista della rassegna estiva anche Arisa

Il Roccella Summer Festival 2026 si svolgerà al Teatro al Castello di Roccella Jonica e vedrà la partecipazione di Arisa, che si esibirà il 21 agosto. La rassegna estiva è organizzata dalla Ticket Service Calabria in collaborazione con l’amministrazione comunale e ogni anno richiama pubblico da diverse zone. La data dell’artista si inserisce nel programma di eventi musicali che animano la stagione estiva del festival.

Ci sarà anche Arisa nel programma del Roccella Summer Festival 2026. Il concerto dell’artista si svolgerà il 21 agosto, nell’ambito della consueta rassegna estiva al Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc), organizzata come ogni anno dalla Ticket Service Calabria con l’Amministrazione comunale di Roccella Jonica. Saranno ben 14 concerti in alcune delle location più suggestive a cielo aperto del Paese, che vedranno Arisa tornare dal vivo in tutta Italia per riabbracciare il suo pubblico tra festival e teatri all’aperto. Ricordiamo che Arisa è molto legata al Festival di Sanremo: lì nel 2009 si è fatta conoscere al pubblico vincendo la sezione “Nuove proposte” con il brano “Sincerità”. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it Articoli correlati Leggi anche: Roccella Summer Festival: in concerto anche i Modà e Bianca Atzei Roccella Summer Festival: arrivano i PoohArriva anche nella programmazione 2026 del Roccella Summer Festival “Pooh 60 – La nostra storia – Estate”, il tour estivo che porterà la grande... Altri aggiornamenti su Roccella Summer Festival Temi più discussi: Roccella Summer Festival | Arisa; Roccella Summer Festival 2026, il tour di Arisa approda in Calabria; Arisa, annunciato il concerto a Caserta: il 15 luglio al Belvedere di San Leucio; Si apre a Piacenza il summer tour di Arisa, a Palazzo Farnese il 28 giugno. Arisa accende il Roccella Summer Festival 2026: concerto al Teatro al CastelloCi sarà anche Arisa nel programma del Roccella Summer Festival 2026. Il concerto dell’artista si svolgerà il 21 agosto, nell’ambito della consueta rassegna estiva al Teatro al Castello di Roccella Jon ... strettoweb.com Il tour estivo di Arisa approda il 21 agosto al Roccella Summer Festival 2026Ci sarà anche Arisa nel programma del Roccella Summer Festival 2026. Il concerto dell’artista si svolgerà il 21 agosto, nell’ambito della consueta rassegna estiva al Teatro al Castello di Roccella Jon ... reggiotv.it Roccella Summer Festival 2026, il summer tour di Arisa approda al Teatro al Castello di Roccella Jonica (Rc) il 21 agosto x.com Arisa accende il Roccella Summer Festival 2026: concerto al Teatro al Castello - facebook.com facebook