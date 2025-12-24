Roccella Summer Festival | in concerto anche i Modà e Bianca Atzei
Ci saranno anche loro al Teatro al Castello di Roccella Jonica. Parliamo dei Modà che il prossimo 22 luglio arriveranno sul palco del Roccella Summer Festival con una tappa del loro tour estivo “La notte dei romantici”. Ma c’è di più: a condividere il palco con i Modà ci sarà Bianca Atzei, a. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it
