Un robot umanoide ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine dopo aver spaventato una donna che stava camminando e utilizzando il telefono. Il robot è apparso improvvisamente alle sue spalle, suscitando preoccupazione. La polizia è intervenuta e ha portato via il robot. L’incidente è stato registrato in un video che mostra l’episodio.

Ha spaventato una donna per strada comparendo improvvisamente alle sue spalle mentre stava usando il telefono: per questo un robot umanoide è stato “portato via” dalla polizia. Il fatto curioso è avvenuto a Macao, in Cina. Nel video si vede la donna affrontare il robot dopo lo spavento. Successivamente arrivano due agenti di polizia che “arrestano” l’umanoide, allontanandolo. Gentile lettore, la pubblicazione dei commenti è sospesa dalle 20 alle 9, i commenti per ogni articolo saranno chiusi dopo 72 ore, il massimo di caratteri consentito per ogni messaggio è di 1.500 e ogni utente può postare al massimo 150 commenti alla settimana. Abbiamo deciso di impostare questi limiti per migliorare la qualità del dibattito. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Robot “spaventa” una donna per strada e viene portato via dalla polizia – Video

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