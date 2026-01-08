Donna uccisa dalla polizia a Minneapolis scontri in strada Trump | Si era comportata in modo orribile video

A Minneapolis si sono verificati scontri tra manifestanti e forze dell’ordine dopo l’uccisione di Renee Nicole Good, una donna morta per mano di un agente dell’Ice. La notizia ha suscitato tensioni nella città, con opinioni contrastanti sulle circostanze dell’incidente. Le autorità stanno conducendo indagini per chiarire quanto accaduto, mentre la comunità si confronta con un episodio che ha generato forte preoccupazione e discussioni pubbliche.

Tensione e scontri tra agenti e manifestanti scesi in piazza a Minneapolis dopo l'uccisione di una donna, Renee Nicole Good, da parte di un agente dell'Ice, l'Immigration and Customs Enforcement. I manifestanti si erano radunati in gran numero davanti a un edificio federale di Minneapolis, il Bishop Henry Whipple Federal Building, per denunciare l'uccisione della donna e hanno intonato slogan contro gli agenti della polizia anti immigrazione. Almeno un manifestante è stato arrestato. La polizia è intervenuta con gas lacrimogeni per disperdere la protesta. Intanto, le scuole pubbliche di Minneapolis hanno deciso di chiudere per il resto della settimana "per eccesso di cautela" e "a causa di problemi di sicurezza legati agli incidenti di oggi in città", ha annunciato il distretto

