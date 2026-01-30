Durante un fine settimana gelido, l’attore Robert Pattinson si diverte a fingere di giocare a biliardo su un tavolo con rivestimento leopardato. La scena, scattata in un locale, mostra un Pattinson rilassato e sorridente, ma senza rilasciare dichiarazioni particolari. Tra un colpo e l’altro, ha detto di sperare un giorno di poter parlare di profumi in modo più raffinato, lasciando intuire un interesse per il mondo delle fragranze.

È il weekend più gelido dell’anno e Robert Pattinson gioca, o meglio, finge di giocare a biliardo su un tavolo leopardato. È un sabato pomeriggio di dicembre e ci incontriamo nel seminterrato buio e freddo del The Flower Shop, un bar alla moda del Lower East Side di Manhattan, normalmente affollato durante l’happy hour ma oggi trasformato nel set del servizio fotografico di Robert Pattinson per Dior Parfums, di cui è ambassador. Prima posa sdraiato su una panca in vinile, una bottiglia di Dior Homme Parfum davanti a sé come fosse un bicchiere di whisky; poi si appoggia alla ringhiera, si china e inclina la stecca con un gesto impeccabile, i capelli biondi spettinati con una precisione tale da far invidia ai frequentatori abituali del locale. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Robert Pattinson: «Spero un giorno di parlare dei profumi in modo più sofisticato»

Robert Pattinson e Zendaya si preparano a interpretare una coppia prossima al matrimonio nel film The Drama, in uscita il prossimo aprile.

