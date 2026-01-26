D’Uffizi non tradisce mai Nicoletti da ’Telegatto’

Le partite analizzate mostrano come anche i dettagli possano influenzare l’andamento generale. Nicoletti, citato per la sua affidabilità, e Alagna, con un’unica sbavatura, evidenziano l’importanza di concentrazione e precisione. In un contesto sportivo dove ogni azione conta, è fondamentale considerare sia le qualità complessive che gli episodi isolati. Questa riflessione invita a valutare con attenzione ogni elemento che può fare la differenza nel risultato finale.

Vitale 5.5. Inoperoso, ma subire un gol del genere è errorino da penna rossa. Alagna 6.5. In novanta minuti una mezza svirgolata che fa notizia perché unica nota stonata dell'ennesima partita precisa, grintosa e rapida. Curado 6.5. Svetta sempre. Domina sempre. Comanda sempre. Nicoletti 7. Non danno il Telegatto a fine gara in Serie C. Glielo consegniamo virtualmente. Muscoli, garra, letture pratiche. Anche guardando in avanti. Guiebre 6. E' sempre a metà del guado tra mezzi straripanti, idee di conquista e risultati sull'altalena. (81' Pagliai sv). Milanese 6. A fare da raccordo per appoggi e raddoppi finisce la benzina dopo l'ora di gioco.

