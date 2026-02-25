Scopri la città perduta tra i ghiacci | Felik riemerge in un libro

Felik riemerge tra i ghiacci del Monte Rosa, portando alla luce una leggenda antica. La scoperta è stata causata da recenti ricerche storiche e testimonianze locali che ne hanno ricostruito la storia. La presentazione del libro di Stefano Motta a Castronno permette di approfondire questa città perduta e il suo leggendario passato Walser. La serata attira appassionati e curiosi interessati a scoprire i dettagli di questa scoperta.

Dai ghiacci del Monte Rosa riemerge la leggenda Walser di Felik: a Castronno la presentazione del libro che racconta la città perduta Lunedì 2 marzo, alle 21, allo Spazio Materia di Castronno, la leggenda di Felik tornerà a vivere grazie al libro di Stefano Motta. Felik. La città perduta del Monte Rosa, edito da CAI Edizioni, esplora il confine tra storia e mito, raccontando di una città nascosta tra i ghiacci del Monte Rosa, sopravvissuta nella memoria delle comunità Walser. La presentazione sarà un viaggio tra storia e tradizione alpina, con un autore che indaga uno dei misteri più affascinanti delle Alpi.