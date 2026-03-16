Ritirate da negozi europei cuffie con sostanze tossiche

Diversi negozi europei stanno ritirando dalle vendite vari modelli di cuffie dopo che uno studio finanziato dall’Unione Europea ha evidenziato la presenza di sostanze tossiche. La decisione riguarda marchi e prodotti distribuiti in diversi paesi del continente. La rimozione si è resa necessaria in risposta ai risultati emersi dalla ricerca, che ha portato alla sospensione della commercializzazione di alcuni dispositivi.

(Adnkronos) – Alcuni dei principali rivenditori europei hanno iniziato a rimuovere dagli scaffali diversi modelli di cuffie in seguito alla pubblicazione di uno studio finanziato dall’Unione Europea. La ricerca, che ha preso in esame 81 prodotti di marchi leader del settore come Apple, Samsung, Bose e JBL, ha riscontrato la presenza di sostanze chimiche in grado di alterare il sistema endocrino. Sebbene grandi catene come Mediamarkt (Germania) e Coolblue (Olanda) non abbiano confermato ufficialmente l’elenco dei dispositivi rimossi, diverse testate locali riportano che la decisione di sospendere le vendite ha riguardato i modelli che hanno ottenuto i punteggi peggiori nei test di laboratorio. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com

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