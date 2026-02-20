Cuffie tossiche la nuova indagine sulle sostanze nocive e il rischio dell'effetto cocktail
Un’indagine indipendente ha scoperto che tutte le 81 cuffie analizzate sul mercato europeo contengono sostanze nocive come bisfenoli e ftalati. Questo fatto ha causato preoccupazione tra i consumatori, poiché l’esposizione prolungata può comportare rischi per la salute. Gli esperti avvertono che l’uso continuo di questi dispositivi potrebbe aumentare l’effetto “cocktail” di sostanze chimiche. La ricerca si concentra sui rischi legati all’esposizione quotidiana a queste cuffie, che spesso vengono indossate per molte ore al giorno.
Un'analisi indipendente su 81 modelli presenti nel mercato europeo ha rivelato tracce di sostanze potenzialmente nocive, come bisfenoli e ftalati, nel 100% dei prodotti. Gli esperti chiedono norme più severe per limitare simili additivi nell'industria tech.🔗 Leggi su Fanpage.it
