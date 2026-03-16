In Francia, il primo turno delle elezioni municipali del 2026 si è svolto questa domenica, registrando una bassa affluenza alle urne. I partiti radicali si sono distinti tra i favoriti in questa tornata elettorale, che ha coinvolto vari comuni del paese. I risultati evidenziano un interesse limitato tra gli elettori per le consultazioni locali di questa fase.

Il primo turno delle elezioni municipali svoltesi in Francia questa domenica si è rivelato importante per comprendere l’andamento dei partiti a livello locale e nazionale. In vista delle elezioni presidenziali che si svolgeranno nel 2027, infatti, sono emersi due aspetti da osservare. In primo luogo il partito di estrema destra, Rassemblement National (RN) e il partito di estrema sinistra, La France insoumise (LFI). Le elezioni municipali in Francia ci rivelano l’andamento della politica. La Francia è ufficialmente tornata alle urne per il primo turno delle elezioni municipali 2026, un appuntamento che si mostra cruciale non solo per la politica locale, ma anche per ipotizzare un possibile andamento per le presidenziali del 2027. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

© Metropolitanmagazine.it - Francia, elezioni municipali 2026: scarsa affluenza alle urne e partiti radicali favoriti

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