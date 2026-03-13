arctic metagaz la petroliera russa carica di gas alla deriva si allontana da lampedusa convocato un vertice a palazzo chigi

L'Arctic Metagaz, una petroliera russa carica di 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto, si sta allontanando da Lampedusa. La nave, che da giorni è alla deriva, si starebbe allontanando dalle isole Pelagie. Nel frattempo, è stato convocato un vertice a Palazzo Chigi per discutere della situazione.

Si starebbe allontanando dalle isole Pelagie l'Arctic Metagaz, la petroliera russa carica di 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto che da giorni è alla deriva nel Mediterraneo. Dopo essersi avvicinata prima a Lampedusa e poi a Linosa, la nave si starebbe dirigendo ora verso Malta. Secondo quanto si è appreso non ci sarebbe, al momento, il rischio inquinamento. Mezzi della Marina militare italiana - un rimorchiatore e, se dovesse servire, un mezzo antinquinamento - restano vicini al relitto alla deriva pronti a intervenire, nel tratto di mare fra le isole Pelagie e Malta, soltanto in caso d'emergenza. Una petroliera russa alla deriva e senza equipaggio si avvicina alle acque di Lampedusa. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

