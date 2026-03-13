Petroliera russa alla deriva nel Mediterraneo | allarme tra Linosa e Malta vertice urgente a Palazzo Chigi

Una petroliera russa, denominata «Arctic Metagaz», si trova attualmente in movimento nel Mediterraneo, con un carico di 900 tonnellate di gasolio e due serbatoi di gas liquefatto. La nave si è allontanata di alcune miglia dall’isola di Linosa, generando preoccupazioni tra le autorità di Malta e delle isole limitrofe. A Palazzo Chigi si è svolto un vertice di emergenza per valutare la situazione.

La petroliera russa «Arctic Metagaz», carica di 900 tonnellate di gasolio e con due serbatoi di gas liquefatto a bordo, continua a spostarsi lentamente nel Mediterraneo dopo essersi allontanata di alcuni miglia dall'isola di Linosa. La nave sta ora procedendo verso Est, mentre le correnti marine la spingono in direzione di Malta, alimentando l'attenzione delle autorità italiane. Secondo quanto si apprende, al momento non ci sarebbe rischio immediato di inquinamento, ma la situazione resta sotto stretta osservazione per il potenziale impatto ambientale che un incidente potrebbe provocare in un'area delicata del Mediterraneo. La petroliera Arctic Metagaz spinta dalle correnti verso Malta La Arctic Metagaz si trova nel tratto di mare tra le isole Pelagie e Malta, dove continua a muoversi lentamente sospinta dalle correnti.