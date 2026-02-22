L’Olimpia Milano alza al cielo la Coppa Italia | battuta Tortona 85-77 con un super Brooks

Brooks ha trascinato l’Olimpia Milano alla vittoria contro Tortona, con un punteggio di 85-77, conquistando la Coppa Italia. La squadra ha dimostrato cuore e determinazione, ribaltando la partita nel secondo tempo. La finale si è decisa negli ultimi minuti, quando Brooks ha messo a segno punti decisivi. La vittoria arriva dopo una gara intensa e combattuta, che ha coinvolto tifosi e appassionati di pallacanestro.

Serviva giocare un’altra volta la finale contro Tortona all’Olimpia per vincere di nuovo la Coppa Italia. Come a Pesaro nel 2022, a Torino nel 2026 i biancorossi alzano per la nona volta il trofeo nazionale vincendo per 85-77. Una sfida nella sfida, con i due ex assistenti dell'Armani Peppe Poeta e Mario Fioretti a confrontarsi da head coach. I biancorossi hanno preso la partita per mano sin dall’inizio, toccando la doppia cifra di vantaggio già dopo 5’, poi si sono improvvisamente spenti nel 2° periodo rendendo da quel momento la partita avvincente fino al 40’. Per i milanesi decisivo è stato soprattutto il collettivo lungo tutto l’incontro, poi, però, è ancora una volta Armoni Brooks, come in semifinale, l’eroe della partita con alcuni canestri nell’ultimo quarto che chiudono l’incontro, tirando alla fine 610 da 3, mentre Guduric è chirurgico nel finale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

LIVE Olimpia Milano-Tortona 85-77, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: i meneghini tornano a vincere il trofeo, Guduric e Brooks protagonistiGuduric e Brooks guidano l’Olimpia Milano alla vittoria contro Tortona, con un punteggio di 85-77, determinando il trionfo nella finale di Coppa Italia.

LIVE Olimpia Milano-Tortona 77-70, Coppa Italia basket 2026 in DIRETTA: milanesi a +7, la Bertram non molla! Ultimi 5? decisivL'Olimpia Milano conquista un vantaggio di sette punti contro Tortona, grazie a un canestro decisivo di Vital negli ultimi secondi.

Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Secondo tempo travolgente: l’Olimpia vince 106-102; L’Olimpia Milano batte Trieste ma perde Diop. Ora c'è Brescia in semifinale; Basket, la finale inattesa: Milano contro Tortona. Dove vedere in tv l'ultimo atto della Coppa Italia; Tutto facile per l’Olimpia a Cremona: Milano passa al PalaRadi.

DIRETTA/ Milano Trieste (risultato finale 94-86): che sudata per Olimpia! (oggi 18 febbraio 2026)Diretta Milano Trieste streaming video tv: quarto di finale in Coppa Italia, l'Olimpia parte favorita ma attenzione alle sorprese qui a Torino. ilsussidiario.net

Eurolega, Olimpia Milano batte Baskonia 109-89L'Olimpia Milano vince e convince all'Allianz Cloud: battuto il Baskonia di Paolo Galbiati e Matteo Spagnolo per 109-89, con un Booker da 21 punti che ha ben sopperito all'assenza di Josh Nebo. sport.sky.it

L’ #Olimpia #Milano conquista la #CoppaItalia di basket battendo Tortona 85-77 nella finale disputata all’Inalpi Arena di Torino. Le “scarpette rosse” fanno la differenza nella ripresa grazie alle prestazioni di Brooks, autore di 20 punti, e Guduric, che ne mette x.com

L'Olimpia Milano vince la Coppa Italia 2026. Nulla da fare per la Bertram Tortona. - facebook.com facebook