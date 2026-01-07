Incidente in via Vespucci durante l' inseguimento | stretta sul fuggitivo Ferite due agenti della polizia locale

Un inseguimento in via Vespucci ha portato a un incidente coinvolgendo due agenti della polizia locale, feriti durante l’intervento. Il fuggitivo, a bordo di uno scooter, ha effettuato una manovra repentina per eludere il controllo. L’intera situazione è sotto osservazione, e le autorità stanno valutando le cause e le conseguenze dell’accaduto.

E' scappato alla guida di uno scooter, con una manovra repentina per eludere il controllo della pattuglia della polizia locale. Gli agenti sono ormai sulle tracce dell'uomo che ha provocato l'incidente stradale che si è verificato nel pomeriggio di ieri, 6 gennaio, all'altezza dell'incrocio tra.

