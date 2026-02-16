Tutti con il naso all' insù | tornano le gru nei cieli di Genova

A Genova, le gru tornano a sollevarsi nel cielo, un fatto che riaccende l’interesse dei cittadini e degli astanti. Le operazioni di montaggio degli impalcati in centro città e sulle aree in via di riqualificazione attirano l’attenzione di chi passa, soprattutto verso ponente. Le grandi strutture si alzano lentamente, creando un quadro che cambia di giorno in giorno. Uomini e mezzi lavorano senza sosta per preparare i nuovi edifici che sorgeranno nei prossimi mesi.

Nei giorni scorsi avvistate centinaia di esemplari specialmente nel cielo del ponente: inizia il periodo delle migrazioni Tutti con il naso all'insù: sono iniziati i passaggi delle gru nei cieli di Genova e dintorni, uno spettacolo naturale che si rinnova ogni anno regalando emozioni soprattutto verso ponente. Le prime segnalazioni sono arrivate puntuali al Geoparco del Beigua, grazie agli occhi attenti dei numerosi birdwatcher ormai allenati dopo tante stagioni di avvistamenti. Nei giorni scorsi, almeno 150 esemplari sono stati osservati sopra Cogoleto, mentre altri gruppi consistenti sono stati segnalati tra Sciarborasca, Arenzano e la zona del Curlo.🔗 Leggi su Genovatoday.it

La Luna della Neve illumina il cielo di febbraio e attira gli sguardi di tutti.

Ogni anno, l’attesa per la discesa della Befana dei pompieri rappresenta un momento speciale per la comunità.

