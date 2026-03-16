Ricci show poker Sansovino
Nel match tra Ricci Show e Poker Sansovino, la squadra ospite ha ottenuto una vittoria per 4-0. Certaldo ha schierato Porcelli, Innocenti, Lazar, Di Leo, Aguedo, Piochi, Nannetti, Pennini, Bacciottini, Zafferani, mentre i giocatori di Sansovino includevano Sammartino, Tanganelli, Alfani e Cianciolo. Durante la partita, sono stati effettuati cambi e sostituzioni, con l'inserimento di Aguedo e Tanganelli rispettivamente al 55’.
Certaldo 0 Sansovino 4 CERTALDO: Porcelli, Innocenti, Lazar, Di Leo (55’ Aguedo), Piochi, Nannetti, Pennini, Bacciottini (85’ Zafferani), Pareggi (69’ Sammartino), Alfani, Cianciolo (55’ Tanganelli). A disp.: Gasparri, Cicali T., Tinacci. All.: Gangoni. SANSOVINO: Timperanza, Mirante, Artini (46’ Sacconi), Bega, Pasquinuzzi (46’ Settembrini), Sabatini, Cacioppini (46’ Rosi), Privitera (82’ Papini), De Filippo, Ricci, Iacomoni. A disp.: Antonini Manrrique, Piantini, Tenti, Ferretti, Zhupa. All.: Tognozzi. Arbitro: Varnagallo di Pontedera (assistenti Gioia di Valdarno e Losapio di Siena). Reti: 77’ Rosi, 81’ e 89’ Ricci, 85’ De Filippo. Note: espulsi al 30’ Lazar per gioco scorretto e Piochi (C) per proteste, al 75’ Pennini (C) per doppia ammonizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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