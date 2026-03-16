Ricci show poker Sansovino

Nel match tra Ricci Show e Poker Sansovino, la squadra ospite ha ottenuto una vittoria per 4-0. Certaldo ha schierato Porcelli, Innocenti, Lazar, Di Leo, Aguedo, Piochi, Nannetti, Pennini, Bacciottini, Zafferani, mentre i giocatori di Sansovino includevano Sammartino, Tanganelli, Alfani e Cianciolo. Durante la partita, sono stati effettuati cambi e sostituzioni, con l'inserimento di Aguedo e Tanganelli rispettivamente al 55’.