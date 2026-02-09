Sansovino Vittoria che fa bene al morale Ricci-Zhupa | la cura Tognozzi funziona
Il Sansovino batte Lastrigiana 2-0 e si prende tre punti importanti. La vittoria dà morale alla squadra, mentre Ricci e Zhupa trovano il modo di festeggiare il gol. La cura Tognozzi sembra funzionare, e il tecnico può sorridere per la prestazione dei suoi. La partita si decide nel secondo tempo, con i gol di Sacconi e Ricci, mentre la squadra di casa mostra carattere e determinazione.
Sansovino 2 Lastrigiana 0 SANSOVINO: Timperanza, Papini, Artini, Bega, Pasquinuzzi, Sabatini, Rosi (71’ Iacomoni), Privitera, Sacconi (63’ De Filippo), Ricci (83’ Mirante), Zhupa (71’ Tognetti). All. Tognozzi. LASTRIGIANA: Marziano, Pierattini (77’ Crini), Gonfiantini S., Zefi, Falciani, Massaro (73’ Mandolini), Becagli F. (73’ Niccolai), Del Colle (62’ Pezzano), Sarti, Campagna, Del Pela T.. All. Guasti. Arbitro: Oliva di Nocera Inferiore. Reti: 41’ Ricci rig., 47’ Zhupa. Note: ammoniti Zhupa, Massaro, Del Colle. Espulsi: Artini al 69’ per doppia ammonizione, Sarti al 67’ per doppia ammonizione. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
