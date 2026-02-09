Sansovino Vittoria che fa bene al morale Ricci-Zhupa | la cura Tognozzi funziona

Il Sansovino batte Lastrigiana 2-0 e si prende tre punti importanti. La vittoria dà morale alla squadra, mentre Ricci e Zhupa trovano il modo di festeggiare il gol. La cura Tognozzi sembra funzionare, e il tecnico può sorridere per la prestazione dei suoi. La partita si decide nel secondo tempo, con i gol di Sacconi e Ricci, mentre la squadra di casa mostra carattere e determinazione.

