Eccellenza | i ragazzi di chini tentano l’impresa sul campo della capolista debutto dall’inizio per l’ex capitano dell’arezzo Sansovino con Settembrini Sacconi e Ricci per l’assalto al Grassina nello scontro clou

La Sansovino affronta il Grassina in un importante scontro diretto, con l’ex capitano dell’Arezzo, Andrea Settembrini, in campo dall’inizio. I ragazzi di Chini cercano punti preziosi in trasferta, puntando anche su Sacconi, Ricci e Settembrini stesso per consolidare la posizione in classifica. Un match cruciale per entrambe le squadre, che si contendono i tre punti in una sfida determinante per il proseguimento del campionato.

MONTE SAN SAVINO Subito uno scontro diretto per Andrea Settembrini. L’ex capitano dell’Arezzo, tornato alla Sansovino dove aveva militato all’inizio di una carriera che lo ha portato fino alla serie B, sarà in campo contro il Grassina. Appuntamento alle 14.30 in casa dell’attuale capolista del girone B di Eccellenza per i ragazzi di Giacomo Chini. Una partita delicata, non decisiva, ma certamente importante dato che Grassina e Sansovino sono divise in classifica da un solo punto. Tra loro è bene ricordare che figura al momento la Rondinella Marzocco, prima a pari merito con il Grassina con 35 punti, e che questo pomeriggio sarà di scena in casa dell’Affrico per il derby tutto fiorentino che mette in palio tre punti decisivi. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

