Riapre lo storico Palazzo Donà Giovannelli di Venezia | ora è un hotel di lusso con chef tristellato

Lo storico Palazzo Donà Giovannelli di Venezia riapre ad aprile come hotel di lusso dopo un restauro condotto dall'architetta Aline Asmar d’Amman. L’edificio ospita ora una cucina stellata gestita dallo Chef Heinz Beck, che possiede tre stelle Michelin. La riapertura segna il ritorno della struttura nel centro della città, offrendo servizi di alta gamma ai visitatori.

Riapre ad aprile lo storico Palazzo Donà Giovannelli, trasformato in un hotel di lusso grazie al restauro dell'architetta Aline Asmar d’Amman e provvisto di una cucina stellata con lo Chef Heinz Beck, che ha 3 stelle Michelin. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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