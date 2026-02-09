Davvero l’acido ialuronico nel pene può far saltare meglio? Facciamo chiarezza

Nei giorni scorsi il mondo dello sci internazionale ha parlato di un caso che sta facendo discutere. Tutto è iniziato con un articolo del giornale tedesco Bild, che ha portato alla ribalta la vicenda del cosiddetto “Penisgate”. Si parla di trattamenti con acido ialuronico nel pene e delle possibili conseguenze, anche se ora si cerca di fare chiarezza sui fatti.

Cos'è questa storia degli atleti che si iniettano acido ialuronico nel pene per saltare meglio Alcuni media ipotizzano che alcuni atleti del salto con gli sci si iniettino acido ialuronico nel pene o usino altri trucchi per allargare la zona inguinale. Acido ialuronico iniettato nel pene: indagini sul doping nel salto con gli sci La Wada sta valutando se aprire un'indagine su un possibile caso di doping nel salto con gli sci. Saltatori sugli sci: peni ingranditi con l'acido ialuronico per migliorare l'aerodinamica? Chiusa l'indagine, non c'è doping; Iniezioni sul pene? Non è doping, il medico e l''allarme' a Milano Cortina. L'acido ialuronico porta un vantaggio aerodinamico legato alle tute. Iniezioni al pene per 'volare' . Ora la Wada promette controlli Il curioso caso dell'acido ialuronico potrebbe sollevare un primo polverone sull'ammissibilità o meno di certe pratiche mediche ai Giochi. Saltatori sugli sci: peni ingranditi con l'acido ialuronico per migliorare l'aerodinamica? Chiusa l'indagine, non c'è doping La Wada: «Se dovesse venir fuori qualcosa, lo esamineremmo per vedere se è correlato al doping. Non prendiamo in considerazione metodi per migliorare le prestazioni che non siano inclusi nella Lista».

