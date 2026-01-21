Acido ialuronico | la Giornata Nazionale che celebra i suoi benefici per la pelle

Il 21 gennaio si celebra la Giornata Nazionale dell'Acido Ialuronico, una giornata dedicata a questa sostanza fondamentale per la cura della pelle. Apprezzato in campo cosmetico e medico, l’acido ialuronico è noto per le sue proprietà idratanti e rigeneranti, contribuendo a mantenere la pelle morbida, fresca e ben nutrita. Un elemento essenziale per chi cerca un approccio sicuro ed efficace alla cura della propria pelle.

La Giornata Nazionale dell'Acido Ialuronico è un progetto di informazione ed educazione promosso da La Roche-Posay insieme con SiDeMast (Società Italiana di Dermatologia e Malattie Sessualmente Trasmesse) che promuove la conoscenza delle proprietà, dei benefici e l'utilizzo consapevole di questo prezioso ingrediente. L'iniziativa educativa è dedicata alla salute della pelle per informare, sensibilizzare e guidare i consumatori verso un uso più consapevole di una delle molecole più ricercate e apprezzate nei trattamenti skincare. Il progetto, che quest’anno prende il nome «È nella pelle di tutti», si sviluppa tramite iniziative speciali nelle farmacie e parafarmacie aderenti su tutto il territorio nazionale, dove i consumatori possono accedere a consulenze specializzate, analisi della pelle, materiali informativi e attività dedicate alla salute cutanea. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

Perfeziona l’incarnato e idrata la pelle. Il fondotinta all’acido ialuronico è l’alleato beauty dell’inverno. Il tuo viso vorrà solo luiPerfeziona l’incarnato e mantiene la pelle idratata con il fondotinta all’acido ialuronico, il alleato ideale durante l’inverno.

Acido ialuronico: la guida completa per usarlo al meglio e ottenere i massimi benefici per la pelleNiente è più importante dell’idratazione. Vale per il corpo, e vale per la pelle, che ha bisogno di un aiuto in più per resistere agli sbalzi di temperatura e allo stress della vita quotidiana. Ecco ... ilfattoquotidiano.it

Attenzione alle iniezioni illegali di Botox e acido ialuronico: non fidatevi delle promesse sui social (verificate sempre) x.com