Resoconto risultato e gol mentre gli Indomabili Lions si assicurano l’accesso ai quarti di finale

Il Camerun ha conquistato la qualificazione ai quarti di finale dell'AFCON, battendo il Sudafrica 2-1. La partita, caratterizzata da un risultato equilibrato, ha visto i Lions assicurarsi il risultato decisivo nel finale. Un incontro che ha confermato la competitività del torneo e il valore delle formazioni africane in questa fase della competizione.

2026-01-04 23:08:00 Cari lettori di JustCalcio.com, siamo felici di proporvi questa news appena arrivata in redazione: Il Camerun si è assicurato una vittoria per 2-1 sul Sudafrica e si è assicurato un posto ai quarti di finale dell’AFCON, con il dramma finale di Evidence Makgopa che ha assicurato un finale teso alla fine della partita. Le fasi iniziali sono state caute, con entrambe le squadre che si adattavano al ritmo e alla fisicità del gioco. Il Camerun sblocca la situazione al 34? quando Junior Tchamadeu approfitta di un corner di Samuel Kotto, sparando un rasoterra a casa. Il Sudafrica ha provato a rispondere ma ha faticato a creare occasioni nette. 🔗 Leggi su Justcalcio.com

Leggi anche: Cronaca, risultato e gol mentre Cunha e Mbeumo si assicurano la terza vittoria consecutiva

Leggi anche: Resoconto, risultato e gol mentre il triste Hammers scivola ulteriormente nei guai per la retrocessione

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Wirtz e Gakpo segnano nel pareggio del Liverpool contro il Fulham; Stallo di Anfield tra Liverpool e Leeds il giorno di Capodanno.

Risultati Serie C, classifiche/ Diretta gol live score: Siracusa e Casarano +3! (21 dicembre 2025) - Risultati Serie C, classifiche: siamo alla 19^ giornata, ultima di andata, e domenica 21 dicembre il programma prosegue con 14 partite. ilsussidiario.net