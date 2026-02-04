Resoconto risultato e gol come punto di ritrovo dei Gunners a Wembley

L’Arsenal batte il Chelsea 1-0 a Wembley e vola in finale. La semifinale di ritorno si chiude con una vittoria complessiva di 4-2 per i Gunners. Dopo una partita combattuta, il gol decisivo arriva nel secondo tempo e permette ai padroni di casa di conquistare il passaggio alla prossima fase. La sfida si è accesa fin dai primi minuti, con entrambe le squadre che cercano il risultato, ma alla fine è l’Arsenal a festeggiare davanti ai propri tifosi.

2026-02-04 00:13:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l'ultima notizia pervenuta in redazione: Rimani aggiornato su tutta l'azione della semifinale di ritorno della Coppa EFL nel nord di Londra L'Arsenal si è assicurato il posto a Wembley vincendo 1-0 sul Chelsea mercoledì sera, siglando una vittoria complessiva per 4-2 nella tesa semifinale di ritorno della Coppa EFL all'Emirates Stadium. I padroni di casa arrivano alla sfida con uno stretto vantaggio complessivo e, fin dall'inizio, sembrano contenti di gestire la partita piuttosto che inseguire una svolta iniziale.

