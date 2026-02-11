Heineken taglierà fino a 6mila posti nei prossimi due anni

Heineken taglierà fino a 6.000 posti di lavoro nei prossimi due anni. L’azienda ha annunciato che questa decisione serve a far fronte alle difficoltà del mercato globale della birra. La riduzione riguarda i dipendenti di vari paesi, ma ancora non sono stati definiti i dettagli sui tagli. La notizia ha sorpreso alcuni lavoratori e aumenta la preoccupazione tra i sindacati.

Heineken prevede di ridurre la propria forza lavoro fino a 6.000 unità nei prossimi due anni, una decisione motivata dalle persistenti difficoltà che l'azienda riscontra nel mercato globale della birra. La misura, annunciata in un comunicato, fa seguito a un periodo di turbolenze economiche e politiche che hanno impattato significativamente il settore. L'amministratore delegato uscente, Dolf van den Brink, ha espresso preoccupazione per le previsioni a breve termine, sottolineando la prudenza necessaria nella valutazione delle condizioni del mercato. La decisione di Heineken di tagliare posti di lavoro rappresenta una risposta diretta alle sfide economiche che l'azienda si trova ad affrontare.

