Marciano la vicepresidente della Regione Diop in visita al cantiere degli appartamenti confiscati alla mafia

Oggi a Marciano della Chiana, il Comune ha ricevuto la vicepresidente della Regione Toscana, Mia Diop, che ha visitato il cantiere degli appartamenti confiscati alla criminalità organizzata. La visita ha riguardato lo stato di avanzamento dei lavori di recupero degli immobili acquisiti dal territorio. La vicepresidente si è confrontata con i rappresentanti comunali presenti sul posto.

Il progetto prevede il recupero e la riqualificazione di 18 appartamenti e 21 box, per un investimento complessivo superiore ai 500 mila euro, con l’obiettivo di restituire questi beni alla comunità attraverso funzioni sociali e servizi utili al territorio. In particolare, gli spazi saranno destinati a residenze per giovani coppie, cohousing per anziani autosufficienti, un centro diurno per anziani con disabilità e studi medici, contribuendo così a rafforzare la rete dei servizi locali e a promuovere modelli abitativi innovativi e inclusivi. Alla visita erano presenti anche il Prefetto di Arezzo S.E. Clemente Di Nuzzo, alla sua prima visita ufficiale nel Comune di Marciano della Chiana, e l’intera Giunta comunale. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

