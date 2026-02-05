Beni confiscati alle mafie Emilia-Romagna ai vertici in Italia | tre casi nel Riminese

La regione Emilia-Romagna si piazza tra le prime in Italia per i beni confiscati alle mafie. Nei territori del Riminese, sono stati registrati tre casi di beni sottratti alla criminalità organizzata e ora pronti a essere destinati a usi sociali. La regione continua a dimostrare un impegno concreto contro le mafie, anche grazie a interventi che coinvolgono direttamente il territorio.

La Regione Emilia-Romagna si conferma tra le prime in Italia per i beni confiscati alla criminalità organizzata e destinati a un nuovo utilizzo con finalità sociali. Nel 2025, infatti, il numero degli immobili recuperati per finalità sociali è stato 15 con un investimento complessivo della.🔗 Leggi su Riminitoday.it

Beni confiscati alle mafie, ecco sette nuovi progetti: due sono in Sicilia, uno è al centro di Reggio Calabria (e si ispira a un grande architetto spagnolo)Tre villette, due appartamenti, una masseria e un fondo agricolo: sono i beni sottratti alla mafia al Sud che verranno restituiti alla collettività attraverso 7 progetti di valorizzazione selezionati ... strettoweb.com

Un bene in comune: a Trani un seminario sui beni confiscati alle mafie come risorsa del territorioL’evento è promosso dal Comune di Trani e dal Centro di Servizio al Volontariato San Nicola ETS, con il patrocinio di CSVnet ETS e la collaborazione di CSVnet Puglia, Libera – Associazioni, nomi e num ... giornaledipuglia.com

